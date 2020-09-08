В Днепре тело пропавшего мужчины нашли в карьере. Информатор

В Днепре 7 сентября из затопленного карьера на жилом массиве Красный камень достали тело мужчины.

На протяжении двух недель 30-летнего горожанина считали пропавшим без вести. Об этом сообщает Информатор.

В Днепре тело пропавшего мужчины нашли в карьере. Информатор

Об исчезновении днепрянина в полицию сообщили 26 августа. Правоохранители сразу же приступили к поискам пропавшего. Вскоре на берегу карьера нашли его кофту и мобильный телефон. К исследованию водоема привлекли водолазов.

Спасатели обнаружили тело мужчины на глубине 12 метров. На данный момент полиция выясняет, был это несчастный случай или же у происшествия есть криминальный характер.

Труп достали с глубины 12 метров. Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре разыскивают пропавшего без вести студента.

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