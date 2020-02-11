В Днепре таксист умер за рулем: пассажиры чудом остановили мчащееся авто

Во вторник, 11 февраля, в Днепре 58-летний водитель службы такси "239" умер за рулем автомобиля Chevrolet во время рейса.

Пассажиры чудом спаслись, нажав ручной тормоз. Происшествие случилось на улице Александра Конисского, сообщает Днепр оперативный (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На место приехала скорая помощь. Однако реанимационные мероприятия врачей не дали результата. Причина смерти мужчины пока неизвестна. В ЧП разбираются правоохранители.

Таксист умер за рулем в Днепре Скриншот из видео

По словам клиентов такси, мужчине стало плохо еще за час до смерти. Тогда врачи "скорой" сделали ему укол и он отказался от госпитализации. Об этом сообщили в Telegram-канале "Х**вый Днепр".

Таксист умер за рулем в Днепре Скриншот из видео

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре таксисты поиздевались над пассажиром, который не заплатил за проезд.

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