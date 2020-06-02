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2 июня • обновлено в 17:47
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В Днепре таксист без сознания влетел в забор. Пострадала беременная женщина. Фото

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В Днепре водитель автомобиля Renault во время движения потерял сознание. В результате происшествия пострадала беременная женщина, находившаяся в салоне машины, передает Днепр оперативный.

Автомобиль врезался в забор

Автомобиль врезался в забор

dnepr.express

Автомобиль снес забор, несколько мусорных баков и зацепил еще две машины – DAEWOO и Renault Trafic.

Автомобиль врезался в забор

Автомобиль врезался в забор

dnepr.express

После происшествия 38-летней беременной женщине стало плохо и ее отправили в Днепровскую городскую больницу №9. Правоохранители выясняют детали аварии.

Автомобиль врезался в забор

Автомобиль врезался в забор

dnepr.express

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во временно оккупированном городе Брянка Луганской области российские террористы "ЛНР" устроили крупное пьяное ДТП. В результате двое боевиков погибли и еще двое попали в больницу с серьезными травмами.

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Место
Украина Днепр
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Днепр Происшествия

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