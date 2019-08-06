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В Днепре суд взыскал с коммунальщиков крупную сумму за вред экологии

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Хозяйственный суд Днепропетровской области взыскал с коммунального предприятия "Днепрводоканал" 8,7 млн гривень за нанесение ущерба экологии.

Согласно сообщению пресс-службы прокуратуры Днепропетровской области, деятельность коммунальщиков привела к загрязнению поверхностных вод Днепра.

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"Решениями хозяйственного суда Днепропетровской области удовлетворены исковые требования органов прокуратуры Днепропетровской области и взыскано с КП "Днепроводоканал" ДГС убытки в сумме 8,7 млн гривень, нанесенные окружающей среде в результате загрязнения поверхностных вод р. Днепр сбросами загрязняющих веществ в составе сточных вод, осуществляемых с превышением установленных нормативов предельно допустимых сбросов", – сказано в нем.

Отмечается, что коммунальное предприятие возместило ущерб.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в аннексированном Россией украинском Крыму забили тревогу из-за экологического бедствия.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр Экология ЖКХ
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