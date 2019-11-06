В Днепре студент выстрелил в голову девушке: появились подробности жуткой трагедии

Девушка, которой 5 ноября в общежитии ДНУ в Днепре парень выстрелил в голову, находится в стабильном состоянии в отделении нейрохирургии областной детской больницы.

Как сообщил заведующий приемным отделением медучреждения Игорь Майденко изданию Информатор, пуля попала девушке в висок, пробила кожный покров и застряла в мягких тканях.

В скором времени пострадавшей должны провести все необходимые манипуляции. Майденко подчеркнул, что информация о том, что 17-летней девушке не могут провести операцию без согласия родителей, которую распространили по сети - фейк.

Областная детская больница на Космической Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в студенческом общежитии Днепровского национального университета имени Олеся Гончара 19-летний студент выстрелил в голову несовершеннолетней девушке, а затем пытался покончить с собой. Возможно, он находился в состоянии наркотического опьянения.

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