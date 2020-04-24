В Днепре столкнулись мотоцикл и легковушка: есть пострадавший

В пятницу, 24 апреля, на Набережной Заводской напротив Ледовой арены не разминулись мотоцикл с коляской ИЖ и легковой автомобиль Subaru.

В результате столкновения пострадал водитель автомобиля. Мужчина получил травму ноги, сообщает "Днепр оперативный".

Потерпевшего госпитализировали во 2-ю городскую больницу. Все детали произошедшего выясняли правоохранители.

ДТП в Днепре Днепр оперативный

ДТП в Днепре Днепр оперативный

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре апелляционный суд освободил от уголовной ответственности виновницу смертельного ДТП, которое произошло более 10 лет назад и унесло жизнь молодой фигуристки Радмилы Тигиевой.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!