В Днепре столкнулись мотоцикл и легковушка: есть пострадавший

В пятницу, 24 апреля, на Набережной Заводской напротив Ледовой арены не разминулись мотоцикл с коляской ИЖ и легковой автомобиль Subaru.
В результате столкновения пострадал водитель автомобиля. Мужчина получил травму ноги, сообщает "Днепр оперативный".
Потерпевшего госпитализировали во 2-ю городскую больницу. Все детали произошедшего выясняли правоохранители.
ДТП в Днепре
Днепр оперативный
ДТП в Днепре
Днепр оперативный
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре апелляционный суд освободил от уголовной ответственности виновницу смертельного ДТП, которое произошло более 10 лет назад и унесло жизнь молодой фигуристки Радмилы Тигиевой.
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