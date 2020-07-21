В Днепре столкнулись грузовик и маршрутка: пострадала женщина. Видео

В Днепре столкнулись грузовик и маршрутка: пострадала женщина. Коллаж

Во вторник, 21 июля, в Днепре возле железнодорожного вокзала случилось ДТП с пострадавшей.

На проспекте Дмитрия Яворницкого столкнулись маршрутное такси №146 и грузовик КАМАЗ. Авария произошла в 9:40, сообщает "Днепр Оперативный".

По предварительным данным, один из водителей не учел обстановку на дороге. Из-за этого произошло столкновение. От удара у маршрутки разбилось окно.

В Днепре столкнулись грузовик и маршрутка: пострадала женщина Днепр Оперативный

В Днепре столкнулись грузовик и маршрутка: пострадала женщина Днепр Оперативный

В результате ДТП пострадала 72-летняя пассажирка автобуса. Медики оказали женщине первую помощь на месте инцидента. После этого пострадавшую госпитализировали в городскую больницу №2 с ушибом плеча.

На участке аварии работали сотрудники полиции. Все обстоятельства и причину произошедшего установит следователь по ДТП.

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