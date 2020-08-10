В Днепре столкнулись два легковых автомобиля: ребенок погиб, есть пострадавшие

В Днепре столкнулись два легковых автомобиля. Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области

В воскресенье, 9 августа, около 17:32 в Днепре случилось дорожно-транспортное происшествие.

ДТП произошло на Полтавском шоссе в Амур-Нижнеднепровском районе, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На место прибыли спасатели и установили, что произошло столкновение двух легковых автомобилей "Daewoo LANOS" и "SKODA".

В Днепре столкнулись два легковых автомобиля. Фото пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области

В Днепре столкнулись два легковых автомобиля. Фото пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области

В результате ДТП погиб один ребенок и еще пять человек пострадали.

Подразделениями ГСЧС была оказана помощь службам "102" и "103". Также, чтобы предотвратить возгорание, пожарные смыли остатки разлитых горюче-смазочных веществ с проезжей части.

В Днепре столкнулись два легковых автомобиля. Фото пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области

Отметим, что к оказанию помощи привлечено семь человек личного состава и две единицы техники ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.

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