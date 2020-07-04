В Днепре столкнулись два авто: госпитализировали беременную женщину

Яна Коваль Происшествия 09:58, 4.07.2020

В Днепре на Донецком шоссе возле "Каравана" случилась авария: столкнулись автомобили Chevrolet и ВАЗ.

Инцидент произошел 3 июля около 20:30, сообщает "Информатор".

По предварительной информации, полученной от полиции, автомобиль Chevrolet ехал по Донецкому шоссе. В это время ВАЗ поворачивал напротив торгового центра "Караван". Водитель ВАЗа рассказал, что во время совершения маневра он не заметил Chevrolet из-за того, что ему закрыла обзор фура. В результате иномарка ударила ВАЗ в бок.

На место событий оперативно прибыли медики и правоохранители. Врачи госпитализировали пассажирку ВАЗа: женщину на седьмом месяце беременности. Предварительно, она существенно не пострадала, ее забрали в больницу для обследования. Все детали случившегося установит следователь по ДТП.

На месте событий работали скорая помощь и полиция
Информатор
Пассажирку ВАЗ госпитализировали
Информатор
ДТП произошло возле ТРЦ "Караван"
Информатор
Пострадавшая находится на седьмом месяце беременности
Информатор

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Днепре разыскивают пропавшую год назад женщину. В марте 2019 года в Днепре без вести пропала 60-летняя Оксана Степановна Круссер.

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Днепр Происшествия

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