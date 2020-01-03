В Днепре столкнулись BMW и Toyota: есть пострадавшие

В Днепре, 3 января на пересечении Мануйловского проспекта и улицы Каруны столкнулись автомобили BMW и Toyota.
Инцидент произошел около 0:05, сообщает Информатор. На месте событий работали полицейские, медики и спасатели.
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Информатор
В результате столкновения BMW влетел в бетонную опору. У транспортного средства сильно повреждена передняя часть. У автомобиля Toyota характерные повреждения задней левой стороны.
Информатор
Информатор
Информатор
Информатор
Информатор
Врачи осмотрели обоих мужчин и оказывают им необходимую помощь. Сообщается, что водитель Toyota пожаловался на боли в спине.
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