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3 января • обновлено в 13:58
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Яна Коваль

В Днепре столкнулись BMW и Toyota: есть пострадавшие

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В Днепре, 3 января на пересечении Мануйловского проспекта и улицы Каруны столкнулись автомобили BMW и Toyota.

Инцидент произошел около 0:05, сообщает Информатор. На месте событий работали полицейские, медики и спасатели.

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Информатор

В результате столкновения BMW влетел в бетонную опору. У транспортного средства сильно повреждена передняя часть. У автомобиля Toyota характерные повреждения задней левой стороны.

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В Днепре столкнулись BMW и Toyota: есть пострадавшие

Информатор

В Днепре столкнулись BMW и Toyota: есть пострадавшие

Информатор

В Днепре столкнулись BMW и Toyota: есть пострадавшие

Информатор

В Днепре столкнулись BMW и Toyota: есть пострадавшие

Информатор

В Днепре столкнулись BMW и Toyota: есть пострадавшие

Информатор

Врачи осмотрели обоих мужчин и оказывают им необходимую помощь. Сообщается, что водитель Toyota пожаловался на боли в спине.

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Автор
Яна Коваль
Место
Украина Днепр
Теги
новости полиция авария ДТП
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