В Днепре столкнулись BMW и Toyota: есть пострадавшие

В Днепре, 3 января на пересечении Мануйловского проспекта и улицы Каруны столкнулись автомобили BMW и Toyota.

Инцидент произошел около 0:05, сообщает Информатор. На месте событий работали полицейские, медики и спасатели.

Авария на съезде с Амурского моста Информатор

В результате столкновения BMW влетел в бетонную опору. У транспортного средства сильно повреждена передняя часть. У автомобиля Toyota характерные повреждения задней левой стороны.

Информатор

Информатор

Информатор

Информатор

Информатор

Врачи осмотрели обоих мужчин и оказывают им необходимую помощь. Сообщается, что водитель Toyota пожаловался на боли в спине.

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