В Днепре средь бела дня ранили мужчину: подробности

В Днепре 2 июня во дворе дома на улице Гули Королевой конфликт между двумя мужчинами закончился поножовщиной.

В результате одного из них забрала бригада скорой помощи. Второго правоохранители доставили в райотдел, сообщает Информатор.

Как выяснилось, мужчины знакомы друг с другом, проживают по соседству. Причина, которая стала поводом для ссоры, так и осталась неизвестной.

Поножовщина в Днепре sq.com.ua

До приезда "скорой" пострадавший успел потерять много крови. Медики оказали ему первую помощь на месте, после чего госпитализировали в 6-ю городскую больницу.

Поножовщина в Днепре Информатор

Поножовщина в Днепре Информатор

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