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3 июня • обновлено в 09:01
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Алина Рашевская
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В Днепре средь бела дня ранили мужчину: подробности

1.2т
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В Днепре 2 июня во дворе дома на улице Гули Королевой конфликт между двумя мужчинами закончился поножовщиной.

В результате одного из них забрала бригада скорой помощи. Второго правоохранители доставили в райотдел, сообщает Информатор.

Как выяснилось, мужчины знакомы друг с другом, проживают по соседству. Причина, которая стала поводом для ссоры, так и осталась неизвестной.

Поножовщина в Днепре

Поножовщина в Днепре

sq.com.ua

До приезда "скорой" пострадавший успел потерять много крови. Медики оказали ему первую помощь на месте, после чего госпитализировали в 6-ю городскую больницу.

Поножовщина в Днепре

Поножовщина в Днепре

Информатор

Поножовщина в Днепре

Поножовщина в Днепре

Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Петриковском районе Днепропетровской области женщина жестоко убила своего любовника. Подозреваемая нанесла мужчине больше 30 ударов ножом и топором.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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