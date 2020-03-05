В Днепре неизвестный мужчина на автомобиле пытался похитить двоих школьниц, гнался за ними по улице и представлялся отцом девочек.

Об инциденте рассказала Евгения Мальцева на странице в Facebook. По словам женщины, об этом оповестили всех родителей, чьи дети учаться в Амур-Нижнеднепровском районе.

"Ув. родители, решила написать в группу, так как я мама и переживаю не только за свою дочь. Сегодня она возвращалась со школы в 15:15, возвращалась не сама, а с девочкой с 69-й школы. Возле дома по ул. С.Ковалевской возле них остановилась машина и парень из этой машины приказал садиться к нему в автомобиль", – цитирует Мальцева маму пострадавшей девочки.

В Днепре средь бела дня мужчина хотел похитить школьниц sumynews.com

После чего, по словам женщины, дети начали убегать и спрятались за людьми, которые стояли около подъезда. При этом нападавший бежал за ними и представился якобы отцом школьниц.

"Спасибо мужчине, который начал вызывать полицию и благодаря этому от них отстал этот парень. Мужчина провел и мою дочь и девочку до самого подъезда. Машина была серого цвета (похожа на дэу ланос), парень очень высокого роста, рядом с ним в машине находилась девушка с черными волосами и очень ярким макияжем", – рассказала мама девочки.

По информации женщины, это не первый подобный случай с нападением на детей в районе. Она порекомендовала другим родителем поговорить с детьми и предупредить о возможной опасности.

Facebook/"Калиновая Днепр" Скриншот

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Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре медсестра-сектантка напала на детей посреди улицы. Женщина взяла школьниц за руки и требовала повторять молитвы. Родители сообщили минимум о семи подобных случаях.

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