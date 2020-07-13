В Днепре спасли тонущего мужчину. Фото

Алина Рашевская Происшествия 07:35, 13.07.2020

В Шевченковском районе Днепра 12 июля неподалеку от улицы Сичеславская Набережная сотрудники ГСЧС спасли мужчину, который упал в воду и не мог самостоятельно выбраться на берег.

До приезда чрезвычайников горожанин не утонул благодаря металлическому проводу, за который ему удалось ухватиться. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Прибывшие на место вызова водолазно-спасательная группа и дежурное отделение второй государственной пожарно-спасательной части Главного управления вытащили мужчину из воды и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

В Днепре спасли тонущего мужчину
ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине мужчина убил жену и чуть не расправился с ее родителями.

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Днепр Происшествия

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