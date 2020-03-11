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11 марта • обновлено в 13:12
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/ Происшествия

В Днепре спасают семерых тяжелораненых бойцов из зоны ООС

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В Днепр 10 марта военными вертолетами эвакуировали четверых тяжелораненых воинов ВСУ.

Чуть позже в город прибыли еще трое защитников с боевыми травмами. Все они были направлены в медицинские заведения согласно с диагнозами и направлениями эвакуации, сообщила на своей странице в Facebook советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

"Областная больница Мечникова, областная офтальмологическая больница задействовали своих лучших специалистов, дополнительные обследования выполнены, некоторые операции продолжались до утра", – рассказала Губа.

В Днепре спасают семерых тяжелораненых бойцов

В Днепре спасают семерых тяжелораненых бойцов

ATR

Все желающие могут оказать посильную материальную помощь, переслав сумму на волонтерскую карту центра помощи участникам АТО : 5168 7422 0783 8032 (Видар Анна Алексеевна, Приватбанк).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в областной больнице Мечникова в Днепре спасают двоих бойцов ВСУ, которые 8 марта пострадали в результате попадания вражеской противотанковой управляемой ракеты на Донбассе. По словам главного врача Сергея Рыженко, мужчины находятся в тяжелом состоянии, однако с положительной динамикой.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Надеюсь, вислоухие лiкари залечат киборгов до смерти.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
XОЗЯИН хOXЛOB, Фирма по разборке пiдopгiв процветает!
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