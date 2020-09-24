В Днепре спасают ребенка, пострадавшего в ДТП с фурой

В Днепре в детской областной клинической больнице врачи борются за жизнь ребенка, который получил тяжелые травмы в ДТП на трассе в Петриковском районе.

Очевидцы аварии сначала доставили малыша в Петриковскую районную больницу. После на реанимобиле его перевезли в Днепр, сообщила на своей странице в Facebook волонтер Александра Сова-Тимощенкова.

Состояние мальчика, которому еще нет и двух лет, очень тяжелое. Когда ребенок поступил в отделение реанимации, нейрохирурги сразу же развернули операционную. 20-летнюю мать маленького Даниила спасти не удалось, девушка умерла в больнице.

За жизнь мальчика борются медики. Facebook/Александра Сова-Тимощенкова

Отец ребенка на данный момент также находится в реанимации. За помощью к волонтерам обратилась бабушка пострадавшего ребенка.

Как можно помочь:

Cчет: получатель: БФ "БО "Совушка", ЕДРПОУ/ДРФО 41414462, А-Банк, МФО 307770, АО "А-Банк";

IBAN UA923077700000026004010029952 UAH (украинская гривна) или карточка фонда 5583350100373193;

Карта ПриватБанка 5168 7427 1212 6501 (карта оформлена на Тимощенкову Александру) - указать при переводе "для Дани".

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что на Днепропетровщине авто влетело в фуру, пострадал ребенок. Мальчика госпитализировали в больницу в состоянии комы.