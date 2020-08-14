В Днепре спасают подорвавшегося на мине бойца ООС: появилось тревожное фото

Медики Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова борются за жизнь раненого в зоне боевых действий защитника.

Боец пострадал в результате подрыва автомобиля на противотанковой мине. Об этом на своей странице в Facebook поделился заместитель главного врача больницы Александр Толубаев.

"Больница Мечникова. Сегодня еще один раненый. Подрыв автомобиля на противотанковой мине в зоне ООС. Эмоции давно уже "выгорели", поступившись местом отточенным действиям медиков", – написал Толубаев.

Скриншот Facebook/Александр Толубаев

Скриншот Facebook/Александр Толубаев

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 13 августа в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" подорвались на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил.