В Днепре спасают подорвавшегося на мине бойца ООС: появилось тревожное фото

Алина Рашевская Происшествия 09:04, 14.08.2020 Обновлено: 09:04, 14.08.2020

Медики Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова борются за жизнь раненого в зоне боевых действий защитника.

Боец пострадал в результате подрыва автомобиля на противотанковой мине. Об этом на своей странице в Facebook поделился заместитель главного врача больницы Александр Толубаев.

"Больница Мечникова. Сегодня еще один раненый. Подрыв автомобиля на противотанковой мине в зоне ООС. Эмоции давно уже "выгорели", поступившись местом отточенным действиям медиков", – написал Толубаев.

Скриншот
Facebook/Александр Толубаев
Скриншот
Facebook/Александр Толубаев

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 13 августа в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" подорвались на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил.

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Днепр Происшествия

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