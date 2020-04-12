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12 апреля • обновлено в 16:19
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Игорь Кравченко

В Днепре спасатели вытащили ребенка из горящей квартиры на четвертом этаже. Видео

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В субботу, 11 апреля, в Днепре в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в многоэтажном жилом доме на проспекте Мира.

По прибытию к месту пожара, спасатели установили, что пожар возник в квартире на четвертом этаже десятиэтажного дома. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Сотрудники Службы спасения попали в квартиру через окно с помощью автолестницы и спасли мальчика 2004 года рождения.

Спасатели вытащили ребенка из горящей квартиры

Спасатели вытащили ребенка из горящей квартиры

Telegram/Х**вый Днепр

Огнем повреждено домашнее имущество на площади 15 метров квадратных. К ликвидации пожара было привлечено девять человек личного состава и три единицы пожарно-спасательной техники.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре на автобазе дотла сгорели два микроавтобуса. Огонь уничтожил автомобили Mercedes-Benz Sprinter и Mercedes-Benz Vito.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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Днепр Происшествия

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