В Днепре спасатели вытащили из водоема тело мужчины. Фото 18+

В субботу, 23 мая, в Днепре в Службу спасения "101" от сотрудников полиции поступило сообщение об обнаружении тела мужчины вблизи улицы Прибрежной.
Тело мужчины находилось в сточной канаве на поверхности воды на расстоянии одного метра от берега. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.
Умершему мужчине ориентировочно было 50 лет. С помощью веревки спасатели вытащили тело из воды на берег и передали работникам судебно-медицинской экспертизы.
Спасатели вытащили из водоема тело мужчины
Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области
Спасатели вытащили из водоема тело мужчины
Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области
Спасатели вытащили из водоема тело мужчины
Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области
Ранее OBOZREVATEL писал, что на Днепропетровщине пропавшего мужчину нашли мертвым в реке. Тело мужчины выловили рыбаки.
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