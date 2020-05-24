В Днепре спасатели вытащили из водоема тело мужчины. Фото 18+

В субботу, 23 мая, в Днепре в Службу спасения "101" от сотрудников полиции поступило сообщение об обнаружении тела мужчины вблизи улицы Прибрежной.

Тело мужчины находилось в сточной канаве на поверхности воды на расстоянии одного метра от берега. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

Умершему мужчине ориентировочно было 50 лет. С помощью веревки спасатели вытащили тело из воды на берег и передали работникам судебно-медицинской экспертизы.

Спасатели вытащили из водоема тело мужчины Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Спасатели вытащили из водоема тело мужчины Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Спасатели вытащили из водоема тело мужчины Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Днепропетровщине пропавшего мужчину нашли мертвым в реке. Тело мужчины выловили рыбаки.

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