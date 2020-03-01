В Днепре собирают помощь для мальчика, которому взрывом оторвало руку

В субботу, 29 февраля, в Днепре в результате взрыва 8-летниму мальчику оторвало руку. Друзья семьи пострадавшего собирают помощь на лечение.

Оказалось, что снаряд, из-за которого произошел взрыв, был времен Второй мировой войны. Ребенка привезли в состоянии геморрагического шока 2 уровня - опасное для жизни человека состояние, развивающееся в результате острой кровопотери. Об этом сообщил Информатор.

Также у мальчика была травматическая ампутация левой кисти, проникающие ранения брюшной полости, внутреннее кровотечение, осколочные ранения конечностей, туловища и лица.

Ребенку оторвало руку из-за взрыва снаряда Информатор

"Ребенка в неотложном порядке прооперировали, кровотечение остановили, проведен гемостаз. При операции обнаружили ранение селезенки, которое давало внутреннее кровотечение. Раны брюшной полости зашиты, проводится ампутация остатков нижней трети конечности. Состояние ребенка — тяжелое стабильное", — сообщил начальник хирургической службы Сергей Инюшин.

Друзья семьи пострадавшего ребенка начали собирать помощь, так как на лечении потребовалась большая сумма.

"Сегодня с маленьким жителем нашего района — учеником 3-А класса Ваней — случилось несчастье. Мальчик в реанимации без левой кисти, посечен осколками живот и ноги. И на сколько мы понимаем, денег там нужно не мало. Большая просьба откликнуться неравнодушным: 5168 7573 5548 0866 — Гребенкина Раиса, бабушка", — сообщили друзья семьи.

В тоже время заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко попросил прекратить сбор средств и пообещал оплатить всю необходимую для лечения сумму сам.

"Не надо никаких сборов. Я сам все оплачу. Дайте мне ее (мамы – ред.) номер", - написал Михаил Лысенко в комментариях в социальной сети.

Михаил Лысенко заявил, что оплатит лечение мальчика Facebook/Скриншот

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре на жилмассиве Красный Камень прогремел взрыв. У 8-летнего ребенка взорвалось взрывное устройство осколочного типа. Его госпитализировали в Областную детскую больницу. Для спасения жизни ребенка работают три команды медиков. Сразу после взрыва мальчику оказывал помощь военный по имени Сергей, который грамотно и оперативно наложил жгут и остановил кровотечение.

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