В Днепре случилось смертельное ЧП в бане: что известно

Утром 10 октября в Днепре мужчина заживо сгорел в бане на территории частного дома. Спасатели не могли справиться с огнем около часа.

Тело 57-летнего мужчины обнаружили во время тушения пожара. Происшествие случилось в Амур-Нижнеднепровском районе около семи утра, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожар вспыхнул в одноэтажной пристройке к дому, где находилась баня. Причину возгорания начали устанавливать правоохранители.

В Днепре мужчина заживо сгорел в бане Информатор

Умершему было 57 лет Информатор

ЧП произошло около семи утра Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в социальных сетях распространяется информация о том, что в одной из школ Днепра якобы зафиксировали вспышку гепатита. Это подтвердила одна из мам, чей ребенок посещает школу №139.

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