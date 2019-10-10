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10 октября • обновлено в 21:28
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/ Происшествия

В Днепре случилось смертельное ЧП в бане: что известно

3.9т Читать материал на украинском

Утром 10 октября в Днепре мужчина заживо сгорел в бане на территории частного дома. Спасатели не могли справиться с огнем около часа.

Тело 57-летнего мужчины обнаружили во время тушения пожара. Происшествие случилось в Амур-Нижнеднепровском районе около семи утра, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Пожар вспыхнул в одноэтажной пристройке к дому, где находилась баня. Причину возгорания начали устанавливать правоохранители.

В Днепре мужчина заживо сгорел в бане

В Днепре мужчина заживо сгорел в бане

Информатор

Умершему было 57 лет

Умершему было 57 лет

Информатор

ЧП произошло около семи утра

ЧП произошло около семи утра

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в социальных сетях распространяется информация о том, что в одной из школ Днепра якобы зафиксировали вспышку гепатита. Это подтвердила одна из мам, чей ребенок посещает школу №139.

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Место
Украина Днепр
Тег
пожар
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