В четверг, 16 июля, в Днепре на улице Маршала Малиновского иномарка влетела в ВАЗ, в результате столкновения пострадали двое людей.

Автомобиль BMW ехал в сторону Мерефо-Херсонского моста. Водитель перестраивался из крайней правой полосы, выехал в крайний левый ряд и протаранил ВАЗ, сообщает "Информатор".

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От удара "Жигули" смяло и вынесло на встречную полосу. BMW развернуло против движения транспорта. Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора:

В аварии пострадала 4-летняя девочка, которая находилась на заднем сидении ВАЗа. Медики оказали ей первую помощь на месте происшествия, а после доставили в детскую областную больницу. Мужчину, который был за рулем "Жигули", госпитализировали в больницу №6. Предварительно у него открытый перелом ноги и множественные ушибы.

На месте работали полицейские, они опрашивали участников и свидетелей инцидента. Спасатели смыли топливо с проезжей части. Все детали и причины аварии установит следователь по ДТП.

В Днепре случилось серьезное ДТП: госпитализированы ребенок и мужчина Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре в результате ДТП пострадала пассажирка, женщину госпитализировали.