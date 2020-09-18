В Днепре скутериста избили шлемом за тройное ДТП. Фото и видео

София Закревская Происшествия 12:40, 18.09.2020

В четверг, 17 сентября, в центре Днепра на перекрестке проспекта Яворницкого и улицы Липинского водитель скутера спровоцировал тройное ДТП.

Скутерист хотел объехать пробку и задел автомобиль Mercedes. Когда из машины вышел ее владелец, чтобы оценить повреждения, водитель двухколесного попытался скрыться с места аварии, сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте до конца страницы).

Мужчина на скутере выехал на перекресток на красный сигнал светофора и влетел в Hyundai. Там его догнал водитель Mercedes и начал избивать скутериста по голове его же шлемом. Инцидент засняли на видео очевидцы события.

На место происшествия прибыли патрульные, они выяснят все детали и обстоятельства инцидента. От госпитализации все участники ДТП отказались.

Повреждения, которые получил Mercedes.
Информатор
Скутер врезался в Hyundai на перекрестке.
Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что на Днепропетровщине подросток с камнями и палками набросился на бездомного. Из-за инцидента в сети разгорелся скандал.

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