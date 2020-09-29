В Днепре скутерист столкнулся с авто и погиб. Фото 18+

Во вторник, 29 сентября, в Днепре на перекрестке проспекта Металлургов и улицы Докучаева столкнулись легковой автомобиль и скутер.

В результате аварии водитель двухколесного получил несовместимые с жизнью травмы. Мужчина скончался на месте происшествия до приезда медиков, сообщает Информатор. Внимание! Фото 18+

Смертельное ДТП случилось около 00:40. Легковушка двигалась в сторону улицы Криворожской. В один момент с улицы Докучаева на проспект перед иномаркой выехал скутер, не предоставив преимущество. Водитель BMW попытался увернуться от столкновения, однако было слишком поздно.

На место прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Медикам оставалось лишь констатировать смерть скутериста.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре в результате ДТП с переворотом пострадал мужчина.