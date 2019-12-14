В Днепре скончался ветеран ООС: фото героя

В Днепре 13 декабря в последний путь провели ветерана Донбасса Александра Завитайла.
Боец скончался 11 декабря в городской больнице Днепра от обрыва тромба. Об этом сообщила волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк на своей странице в Facebook.
В Днепре скончался ветеран ООС
Коллаж
Александр участвовал в боевых операциях на Донбассе в составе 43-го отдельного мотопехотного батальона "Патриот" 53-й бригады.
"Я не знаю, что писать. С*ка, ну как? Мы только с похорон и снова нет нашего брата", - поделилась Андрусенко-Якотюк.
В пятницу его похоронили на Левобережном кладбище Днепра. У бойца остались жена и мать.
В Днепре скончался ветеран ООС
Facebook Дарьи Андрусенко-Якотюк
В Днепре скончался ветеран ООС
Facebook Дарьи Андрусенко-Якотюк
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