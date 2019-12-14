В Днепре скончался ветеран ООС: фото героя

В Днепре 13 декабря в последний путь провели ветерана Донбасса Александра Завитайла.

Боец скончался 11 декабря в городской больнице Днепра от обрыва тромба. Об этом сообщила волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк на своей странице в Facebook.

В Днепре скончался ветеран ООС Коллаж

Александр участвовал в боевых операциях на Донбассе в составе 43-го отдельного мотопехотного батальона "Патриот" 53-й бригады.

"Я не знаю, что писать. С*ка, ну как? Мы только с похорон и снова нет нашего брата", - поделилась Андрусенко-Якотюк.

В пятницу его похоронили на Левобережном кладбище Днепра. У бойца остались жена и мать.

В Днепре скончался ветеран ООС Facebook Дарьи Андрусенко-Якотюк

В Днепре скончался ветеран ООС Facebook Дарьи Андрусенко-Якотюк

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что воин ООС поделился трогательной мечтой. Офицер НГУ Харитон Старский рассказал, что мечтает освободить от российской оккупации Крым, въехав туда на БТР с крымскотатарским флагом. Его защитнику подарили крымскотатарские друзья, которые живут на временно оккупированном полуострове.

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