В Днепре Skoda влетела в здание службы доставки

11 июля, около 9:30, на улице Каруны произошла авария. В инциденте никто не пострадал.

К месту вызвали патруль полиции и службу охраны, сообщает "Информатор" с места происшествия.

По предварительной информации от водителя Skoda, со стороны Слобожанского проспекта из придомовой территории на Каруны выехал автомобиль ВАЗ. Водитель не уступил дорогу проезжающей Skoda. Автомобилист попытался уйти от столкновения, но въехал в здание службы доставки "АвтоЛюкс". От медицинской помощи водитель отказался.

Будьте осторожнее Информатор

Авто влетело в здание службы доставки Информатор

На месте работала полиция Информатор

Автомобилист отказался от помощи Информатор

Пострадавших нет Информатор

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Днепре увеличилось количество зараженных коронавирусом. По состоянию на утро 11 июля в Днепре коронавирусом заразились 544 человек, трое из них – за последние сутки.