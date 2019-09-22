В Днепре школьный автобус переехал мужчину: видео с места аварии

В Днепре на Донецком шоссе 21 сентября школьный автобус сбил пешехода.

Мужчина переходил дорогу в нескольких метрах от "зебры". Об этом сообщает Информатор.

В Днепре мужчина угодил под колеса автобуса Информатор

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Известно, что автобус двигался по Донецкому шоссе в направлении улицы Передовой, когда на проезжую часть вышел мужчина. Он пытался перейти дорогу в неположенном месте. До ближайшего пешеходного перехода было всего 5-8 метров.

От удара мужчина получил достаточно тяжелые травмы. Пострадавшего в бессознательном состоянии госпитализировали в больницу имени Мечникова.

В Днепре мужчина угодил под колеса автобуса Информатор

В Днепре мужчина угодил под колеса автобуса Информатор

В салоне автобуса в момент ДТП находились школьники. Никто из них не пострадал.

На месте происшествия детали случившегося выясняли правоохранители.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром маршрутчики угодили в скандал. В поселке Краснополье водители маршрутки и школьного автобуса не поделили пассажиров. Мужчины устроили разборки на глазах у школьников.

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