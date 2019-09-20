В Днепре сгорели автомобили на стоянке: фото

Ночью 20 сентября на платной парковке в Днепре сгорели три автомобиля. Происшествие случилось на улице Дарницкой.

По предварительной информации, пожар начался с внедорожника Range Rover, а после огонь перешел на Nissan. Также от открытого огня и высокой температуры пострадала рядом припаркованная Mazda, сообщает Информатор.

В Днепре сгорели автомобили на стоянке Информатор

Причиной пожара стало возгорание в моторном отсеке внедорожника. Правоохранители начали выяснять, был ли это умышленный поджог.

Информатор

Информатор

Информатор

Информатор

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в ночь на 19 сентября в Днепре вандалыповредили 8 новых урн в реконструированном парке Гагарина, который открыли неделю назад. Известно, что шесть молодых парней крушили парк около трех ночи.

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