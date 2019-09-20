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20 сентября • обновлено в 08:23
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В Днепре сгорели автомобили на стоянке: фото

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Ночью 20 сентября на платной парковке в Днепре сгорели три автомобиля. Происшествие случилось на улице Дарницкой.

По предварительной информации, пожар начался с внедорожника Range Rover, а после огонь перешел на Nissan. Также от открытого огня и высокой температуры пострадала рядом припаркованная Mazda, сообщает Информатор.

В Днепре сгорели автомобили на стоянке

В Днепре сгорели автомобили на стоянке

Информатор

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Причиной пожара стало возгорание в моторном отсеке внедорожника. Правоохранители начали выяснять, был ли это умышленный поджог.

В Днепре сгорели автомобили на стоянке: фото

Информатор

В Днепре сгорели автомобили на стоянке: фото

Информатор

В Днепре сгорели автомобили на стоянке: фото

Информатор

В Днепре сгорели автомобили на стоянке: фото

Информатор

В Днепре сгорели автомобили на стоянке: фото

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в ночь на 19 сентября в Днепре вандалыповредили 8 новых урн в реконструированном парке Гагарина, который открыли неделю назад. Известно, что шесть молодых парней крушили парк около трех ночи.

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Место
Украина Днепр
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