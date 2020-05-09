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9 мая • обновлено в 15:00
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Игорь Кравченко

В Днепре сгорел дотла склад сортировки вторсырья: подозревают поджог. Фото

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В субботу, 9 мая, в Днепре в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на территории предприятия по улице Скрябина.

Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник внутри одноэтажного отдельно стоящего металлического ангара, который использовался, как складское помещение для хранения вторичного сырья. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

Огонь уничтожил вторичное сырье, а также повреждены конструкции ангара на общей площади 300 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

Сгорел дотла склад сортировки вторсырья

Сгорел дотла склад сортировки вторсырья

Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

В тоже время, экоактивистка Татьяна Лампика на своей странице в Facebook сообщила, что свидетель видел, как приехал джип SsangYong, два мужчины перелезли забор и поджигали ангар.

Скриншот

Скриншот

Facebook/Татьяна Лампика

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре ночью сгорел огромный магазин одежды. Пожар уничтожил практически весь товар и внутреннею обшивку.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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