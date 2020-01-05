В Днепре сгорел дом: два человека отравились угарным газом. Фото

В субботу, 4 января, в Днепре на улице Доватора возник пожар в двухэтажном частном доме.

В 20:56 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в Амур-Нижнеднепровском районе города горит дом. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

Прибывшие на место спасатели установили, что возгорание возникло на первом этаже двухэтажного частного дома.

Во время ликвидации пожара пожарные спасли хозяйку дома, которую вынесли на свежий воздух. Также на пожаре пострадал сын хозяйки. Их с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" работники скорой помощи госпитализировали в городскую больницу № 4.

Пожар в доме пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Пожар в доме пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Огнем повреждено домашнее имущество на площади 30 квадратных метров. К ликвидации пожара были привлечены 8 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре на улице Орловская загорелась квартира в девятиэтажном жилом доме. Спасатели эвакуировали из верхних этажей задымленного дома 14 человек, из которых 4 ребенка.

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