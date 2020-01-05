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5 января • обновлено в 09:53
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В Днепре сгорел дом: два человека отравились угарным газом. Фото

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В субботу, 4 января, в Днепре на улице Доватора возник пожар в двухэтажном частном доме.

В 20:56 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в Амур-Нижнеднепровском районе города горит дом. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

Прибывшие на место спасатели установили, что возгорание возникло на первом этаже двухэтажного частного дома.

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Во время ликвидации пожара пожарные спасли хозяйку дома, которую вынесли на свежий воздух. Также на пожаре пострадал сын хозяйки. Их с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" работники скорой помощи госпитализировали в городскую больницу № 4.

Пожар в доме

Пожар в доме

пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Пожар в доме

Пожар в доме

пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Огнем повреждено домашнее имущество на площади 30 квадратных метров. К ликвидации пожара были привлечены 8 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре на улице Орловская загорелась квартира в девятиэтажном жилом доме. Спасатели эвакуировали из верхних этажей задымленного дома 14 человек, из которых 4 ребенка.

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Место
Украина Днепр
Тег
пожар
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