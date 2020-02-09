В Днепре сгорел частный дом: жильцы выбегали из помещения. Видео

В воскресенье, 9 февраля, в Днепре произошел пожар частном доме на Кодацком спуске.

В 01:51 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в Соборном районе горит одноэтажный жилой дом. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что пожар возник внутри чердачного помещения дома, который разделен на двух владельцев.

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Огонь повредил вещи домашнего обихода и крышу дома на общей площади 130 метров квадратных.

В социальных сетях опубликовали видео горящего дома. По информации очевидцев, в результате пожара пострадавших не было, так как жильцы дома вовремя выбежали на улицу.

Пожар на Кодацком спуске Информатор

Пожар на Кодацком спуске Информатор

К тушению пожара были привлечены 12 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

Ранее OBOZREVATEL писал, что под Днепром десяток спасателей тушили пожар в доме. Пожар возник на территории частного сектора.

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