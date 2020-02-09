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9 февраля • обновлено в 14:27
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/ Происшествия

Игорь Кравченко

В Днепре сгорел частный дом: жильцы выбегали из помещения. Видео

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В воскресенье, 9 февраля, в Днепре произошел пожар частном доме на Кодацком спуске.

В 01:51 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в Соборном районе горит одноэтажный жилой дом. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что пожар возник внутри чердачного помещения дома, который разделен на двух владельцев.

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Огонь повредил вещи домашнего обихода и крышу дома на общей площади 130 метров квадратных.

В социальных сетях опубликовали видео горящего дома. По информации очевидцев, в результате пожара пострадавших не было, так как жильцы дома вовремя выбежали на улицу.

Пожар на Кодацком спуске

Пожар на Кодацком спуске

Информатор

Пожар на Кодацком спуске

Пожар на Кодацком спуске

Информатор

К тушению пожара были привлечены 12 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

Ранее OBOZREVATEL писал, что под Днепром десяток спасателей тушили пожар в доме. Пожар возник на территории частного сектора.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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