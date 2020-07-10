В Днепре СБУ поймала адвокатов на масштабной контрабанде лекарств. Фото

В Днепре Служба безопасности Украины задержала участников преступной группировки, которые организовали масштабную контрабанду лекарственных средств с содержанием прекурсоров с одной из стран Северной Африки.

Установлено, что до введения карантина курьеры ввозили прекурсоры регулярными авиарейсами, сообщили в пресс-службе СБУ в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

С открытием авиасообщения организаторы собирались "обновить" наркобизнес. Из прекурсоров в специально оборудованных лабораториях наркодельцы изготавливали психотропное вещество метамфетамин.

После этого "товар" злоумышленники реализовывали через разветвленную сеть дилеров в Днепропетровской области. Ежемесячный объем перемещаемых прекурсоров составлял 40-60 килограмов, а доход наркодельцов – около пяти миллионов гривен.

В Днепре СБУ разоблачила масштабную контрабанду лекарств. Фото пресс-службы СБУ в Днепропетровской области

В Днепре СБУ разоблачила масштабную контрабанду лекарств. Фото пресс-службы СБУ в Днепропетровской области

Правоохранители провели обыски по адресам проживания фигурантов. Во время следственных действий было изъято почти 10 килограммов псевдоэфедрина гидрохлорид, более 100 граммов метамфетамина, более пяти литров прекурсоров, семь единиц огнестрельного оружия, пять ручных гранат и патроны различного калибра, средства для фасовки наркотиков.

В Днепре СБУ разоблачила масштабную контрабанду лекарств. Фото пресс-службы СБУ в Днепропетровской области

В Днепре СБУ разоблачила масштабную контрабанду лекарств. Фото пресс-службы СБУ в Днепропетровской области

Пяти участникам преступной группы сообщили о подозрениях по ст. 311 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров). Также к этим лицам планируется принять меры в виде содержания под стражей в соответствии со ст. 214 УПК Украины.

На данный момент продолжаются неотложные следственно-оперативные мероприятия, по результатам которых всем фигурантам уголовного производства планируется сообщить о подозрениях по ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) и ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

В Днепре СБУ разоблачила масштабную контрабанду лекарств. Фото пресс-службы СБУ в Днепропетровской области

В Днепре СБУ разоблачила масштабную контрабанду лекарств. Фото пресс-службы СБУ в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Службе безопасности Украины сообщили, что полковник ФСБ РФ Игорь Егоров, который имеет отношение к вербовке генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, в то же время был одним из организаторов оккупации и развертывания террористической деятельности на Донбассе.