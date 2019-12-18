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18 декабря • обновлено в 08:47
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Карина Бондаренко

В Днепре рванул газ: разрушены гаражи и авто. Фото

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Во вторник, 17 декабря, в гаражном кооперативе в Днепре произошел взрыв газа.

По предварительной информации, в автомобиле взорвался баллон с пропаном. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В результате происшествия разрушено два гаража, сгорел Daewoo, а еще один автомобиль поврежден. По информации издания, незадолго до взрыва в гараже находился владелец автомобиля. Услышав запах газа, мужчина выбежал на улицу, чтобы принести огнетушитель, однако вернуться не успел — там прогремел взрыв, а после этого начался пожар.

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Спасателям потребовалось менее часа, чтобы полностью потушить гараж и автомобиль. На место вызвали следственно-оперативную группу.

В Днепре рванул газ в гаражном кооперативе

В Днепре рванул газ в гаражном кооперативе

Информатор

В Днепре рванул газ в гаражном кооперативе

В Днепре рванул газ в гаражном кооперативе

Информатор

В Днепре рванул газ в гаражном кооперативе

В Днепре рванул газ в гаражном кооперативе

Информатор

В Днепре рванул газ в гаражном кооперативе

В Днепре рванул газ в гаражном кооперативе

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что под Днепром авто попало в ДТП на скользкой дороге. На Полтавском шоссе автомобиль Nissan вылетел в кювет и перевернулся.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
взрыв
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