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13 июня • обновлено в 13:52
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Игорь Кравченко

В Днепре рухнул огромный металлический резервуар с водой на стройплощадке метро. Видео

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В субботу, 13 июня, в Днепре на проспекте Дмитрия Яворницкого на строительной площадке станции метро "Исторический музей" рухнул металлический резервуар.

Резервуар упал на ограждение и повалил его на проезжую часть, сообщает "Информатор".

Резервуар весит около полутора тонн. Полицию и спасателей к месту не вызывали, рабочие справились своими силами и поставили конструкцию на место с помощью крана и экскаватора.

Огромный металлический резервуар с водой рухнул на стройплощадке метро

Огромный металлический резервуар с водой рухнул на стройплощадке метро

Информатор

По информации от горсовета Днепра, резервуар рухнул не из-за непогоды. Его переставляли с места на место, в процессе чего он и завалился на бок. Сейчас конструкция лежит на территории стройки, ограждение метро заменили сигнальными лентами. Место аварии на проезжей части оградили забором.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре в результате непогоды было повреждено семь автомобилей. А на Слобожанском проспекте порывом ветра снесло надувной батут.

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Автор
Игорь Кравченко
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