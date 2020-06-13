В Днепре рухнул огромный металлический резервуар с водой на стройплощадке метро. Видео

В субботу, 13 июня, в Днепре на проспекте Дмитрия Яворницкого на строительной площадке станции метро "Исторический музей" рухнул металлический резервуар.
Резервуар упал на ограждение и повалил его на проезжую часть, сообщает "Информатор".
Резервуар весит около полутора тонн. Полицию и спасателей к месту не вызывали, рабочие справились своими силами и поставили конструкцию на место с помощью крана и экскаватора.
Огромный металлический резервуар с водой рухнул на стройплощадке метро
Информатор
По информации от горсовета Днепра, резервуар рухнул не из-за непогоды. Его переставляли с места на место, в процессе чего он и завалился на бок. Сейчас конструкция лежит на территории стройки, ограждение метро заменили сигнальными лентами. Место аварии на проезжей части оградили забором.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре в результате непогоды было повреждено семь автомобилей. А на Слобожанском проспекте порывом ветра снесло надувной батут.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал