В Днепре родители бросили в больнице малыша с пороком сердца: нужна помощь

В Днепропетровском областном клиническом центре кардиологии и кардиохирургии спасают ребенка с тяжелым врожденным пороком сердца.

Десятимесячного мальчика бросили родители в больнице, врачи диагностировали у него врожденный порок сердца. Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Александра Сова-Тимощенкова.

"У малыша диагноз: тяжелый врожденный порок сердца, общий желудочек! Малышу 10 месяцев, а его вес всего четыре килограмма. Сегодня уже доставили все необходимое. Все, что есть в больнице, выдается, но есть такие препараты, что их нет, давайте поможем вместе!", –написала Александра.

Родители бросили в больнице малыша с пороком сердца Bash.News

Также она опубликовала счета благотворительного фонда "Совушка", который занимается спасением ребенка.

Карта фонда: 5583 3501 0037 3193, карта ПриватБанка, оформленная на Тимощенкову Александру: 5168 7427 1212 6501. Связаться с волонтером БФ "Совушка" Александрой можно по номеру: (067) 562-20-44.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре врачи чудом спасали тяжелую пациентку с коронавирусом. Женщина была доставлена из Першотравенска на девятый день болезни с тяжелой дыхательной недостаточностью.