В Днепре ребенок выпал из окна многоэтажки

В Днепре 15 августа на улице Каруны 3-летний мальчик выпал из окна 4-го этажа.

По словам мамы ребенка, у малыша - аутизм, в связи с чем проявляется его гиперактивность и повышенный интерес к миру, сообщает Информатор.

Так, вечером родителям нужно было отлучиться и они вызвали няню, с которой он уже оставался. Женщина сказала родителям, что собирается взять малыша на улицу, как и раньше.

Мальчик выпал из окна Krivbass.city

Однако в этот раз няня передумала и решила остаться с ребенком дома.

В итоге мальчик пробрался в комнату, где находились компьютер и принтер, которые вызвали его интерес. Опасность заключалась в том, что стол с устройствами стоял возле подоконника. Ребенок залез на стол, облокотился на москитную сетку и вместе с ней упал вниз.

К счастью, мальчик приземлился на клумбу и выжил.

Жильцы дома вызвали на место происшествия скорую помощь.

Сейчас ребенок находится в реанимации в больнице на Космической. Он получил перелом подвздошной и плечевой кости, разрыв легкого, а также подозрение на перелом или трещину ребра, есть воздух в брюшине (пневмоторакс).

Мама малыша отметила, что теперь ребенку придется проходить соответствующую психологическую реабилитацию.

"Пока в реанимации врачи проводили все необходимые манипуляции, я находилась рядом. Родителям детей с таким диагнозом это нужно для того, чтобы после лечения помочь малышу психологически восстановится. К примеру, в будущем неожиданную реакцию может вызвать даже определенный цвет рубашки, в которой был доктор", — сказала женщина.

Мальчик выпал из окна Информатор

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