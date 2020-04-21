В Днепре ребенок на велосипеде попал под колеса BMW. Видео

Карина Бондаренко Происшествия 08:29, 21.04.2020

В понедельник, 20 апреля, в Днепре на Слобожанском проспекте 16-летний парень на велосипеде попал под колеса BMW.

Авария произошла около 21:20, сообщает "Информатор". По словам водителя, ребенок повернул на красный сигнал светофора (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

ДТП в Днепре
Информатор
ДТП в Днепре
Информатор

На место ДТП мужчина вызвал "скорую" и правоохранителей. Велосипедиста в сознании госпитализировали в областную детскую больницу.

ДТП в Днепре
Информатор
ДТП в Днепре
Информатор

Видео момента аварии:

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Днепр Происшествия

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