В Днепре ребенок на велосипеде попал под колеса BMW. Видео

В понедельник, 20 апреля, в Днепре на Слобожанском проспекте 16-летний парень на велосипеде попал под колеса BMW.

Авария произошла около 21:20, сообщает "Информатор". По словам водителя, ребенок повернул на красный сигнал светофора (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

На место ДТП мужчина вызвал "скорую" и правоохранителей. Велосипедиста в сознании госпитализировали в областную детскую больницу.

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

Видео момента аварии:

Как писал OBOZREVATEL ранее, в городе Каменское Днепропетровской области педофил изнасиловал двух несовершеннолетних девочек.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!