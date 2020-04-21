В Днепре ребенок на велосипеде попал под колеса BMW. Видео

В понедельник, 20 апреля, в Днепре на Слобожанском проспекте 16-летний парень на велосипеде попал под колеса BMW.
Авария произошла около 21:20, сообщает "Информатор". По словам водителя, ребенок повернул на красный сигнал светофора (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
ДТП в Днепре
Информатор
ДТП в Днепре
Информатор
На место ДТП мужчина вызвал "скорую" и правоохранителей. Велосипедиста в сознании госпитализировали в областную детскую больницу.
ДТП в Днепре
Информатор
ДТП в Днепре
Информатор
Видео момента аварии:
Как писал OBOZREVATEL ранее, в городе Каменское Днепропетровской области педофил изнасиловал двух несовершеннолетних девочек.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!