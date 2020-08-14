В Днепре реанимобиль с младенцем на скорости сбил пешехода-нарушителя. Фото

Алина Рашевская Происшествия 08:18, 14.08.2020

В пятницу, 14 августа, в Днепре на улице Сичеславская Набережная мужчина попал под колеса автомобиля скорой помощи.

Авария случилась около 1:30 ночи в районе дома №29. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Реанимобиль со включенными проблесковыми маячками вез новорожденного из 1-го роддома в областную детскую больницу. В какой-то момент на дорогу выбежал мужчина. Предварительно, он находился в нетрезвом состоянии. Водитель "скорой" не успел среагировать и сбил его.

ДТП в Днепре
Информатор

Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу №16 с переломом руки и травмой головы. Младенец в ДТП не пострадал. Автомобиль, в свою очередь, получил серьезные механические повреждения.

ДТП в Днепре
Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге при пожаре в многоэтажке обгорел мужчина.

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