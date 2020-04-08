В Днепре разыскивают пропавшую женщину: фото и приметы

С 3 апреля в Днепре ищут без вести пропавшую Украинец Наталью Григорьевну. В тот день она ушла из дома, но назад так и не вернулась.

Женщина живет недалеко от кинотеатра "Сич" на улице Паникахи. Еще 4 апреля она выходила на связь с родственниками, но после – пропала, сообщили в Facebook-сообществе "Поиск пропавших детей".

При себе пропавшая имела документы. Из дома горожанка раньше не уходила.

В Днепре разыскивают пропавшую женщину Facebook/"Поиск пропавших детей"

Приметы: рост — 165 см, среднего телосложения, темные короткие волосы, карие глаза.

Была одета: в оливковую куртку, джинсовые штаны. С собой была черная сумка.

Если у вас есть информация о местонахождении Натальи, сообщите по номерам: 102 или 732-07-00, 098-172-11-84.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Интерпол отменил международный розыск бывшего главного спасателя Одесской области Владимира Боделана. Его разыскивали в рамках уголовного дела о событиях 2 мая в Одессе.

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