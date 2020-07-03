В Днепре разыскивают пропавшую год назад женщину: фото и приметы

Алина Рашевская Происшествия 18:25, 3.07.2020

В марте 2019 года в Днепре без вести пропала 60-летняя Оксана Степановна Круссер.

Женщина проживала на улице Владимира Антоновича. Известно, что горожанка нередко злоупотребляла алкоголем, однако на столь длительный срок из дома ранее не уходила, сообщает Информатор.

Приметы: рост около 150 см, худощавое телосложение, короткие седые волосы, карие глаза.

Была одета: синие джинсы, темно-зеленая куртка, голубые кроссовки.

В Днепре разыскивают пропавшую год назад женщину
Информатор

Если у Вас есть какая-либо информация о местонахождении Оксаны Круссер, сообщайте по номерам: (067) 953-53-30, (067) 609-92-28 или на линию "102".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине мужчина уехал на дачу и бесследно исчез.

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Днепр Происшествия

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