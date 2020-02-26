В Днепре разыскивают пропавшую девочку-подростка: фото и приметы

В Днепре полиция объявила в розыск 16-летнюю Ангелину Щукис.

В последний раз школьница вышла на связь с родителями 22 февраля и сообщила, что будет ночевать у подруги. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

В Днепре разыскивают школьницу АиФ

Приметы: возраст 15-16 лет, волосы светло-русые, рост - 165 сантиметров, худощавое телосложение, шрам на подбородке.

Была одета: серые брюки, серебристо-розовая куртка, белые кроссовки.

В Днепре пропала школьница ГУ НП в Днепропетровской области

Если вам известно, где находится Ангелина, полиция просит сообщить по телефонам: (097) 595 30 82 или в полицию 102.

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