В Днепре разыскивают пропавшую без вести девушку. Фото

В Днепре бесследно пропала 20-летняя Варвара Занина.

Горожанка ушла на прогулку 28 июня, однако домой так и не вернулась. Об этом на своей странице в Facebook сообщил отец пропавшей девушки Давид Занин.

По его словам, телефон Варвары включен, однако на звонки и сообщения она не отвечает. Ранее студентка не уходила из дома без предупреждения и не исчезала.

В Днепре разыскивают пропавшую без вести девушку Facebook/Давид Занин

В Днепре разыскивают пропавшую без вести девушку Facebook/Давид Занин

Если у Вас есть какая-либо информация о местонахождении Варвары, сообщайте по телефону 067-564-86-75.

Скриншот Facebook/Давид Занин

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве почти пять месяцев разыскивают без вести пропавшую несовершеннолетнюю Либерти Боднар.