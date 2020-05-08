В Днепре разыскивают пропавшего подростка. Фото

В Днепре разыскивают пропавшего без вести 16-летнего Сергея Вакуленко.

Парень сбежал из больницы на улице Бехтерева 7 апреля. С тех пор о его местоположении ничего не известно, сообщили в Facebook-группе "Поиск пропавших детей".

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Сергея, полиция просит сообщить на линию "102" или по телефонам: 732-07-00, 098-172-11-84.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине полиция объявила в розыск 22-летнюю Анну Антонюк из Кривого Рога. Девушка ушла на работу, однако по окончании смены домой так и не вернулась.