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8 мая • обновлено в 15:21
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Алина Рашевская
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В Днепре разыскивают пропавшего подростка. Фото

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В Днепре разыскивают пропавшего без вести 16-летнего Сергея Вакуленко.

Парень сбежал из больницы на улице Бехтерева 7 апреля. С тех пор о его местоположении ничего не известно, сообщили в Facebook-группе "Поиск пропавших детей".

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Сергея, полиция просит сообщить на линию "102" или по телефонам: 732-07-00, 098-172-11-84.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине полиция объявила в розыск 22-летнюю Анну Антонюк из Кривого Рога. Девушка ушла на работу, однако по окончании смены домой так и не вернулась.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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