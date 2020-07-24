В Днепре разыскивают пропавшего 28-летнего мужчину с инвалидностью. Он исчез 21 июля.

Как сообщает волонтерская группа "Поиск пропавших детей", Виталий проживает на жилмассиве Тополь-1.

Кроме того, мужчина имеет инвалидность – умственно-отсталый. Документы при себе он не имел.

Если у Вас есть информация о местонахождении Виталия, звоните по телефону: 102 или 732-07-00, 098-162-11-84.

В Днепре разыскивают пропавшего мужчину с инвалидностью. Facebook волонтерской группы "Поиск пропавших детей"

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в поселке Широкое Днепропетровской области в помещении территориального центра комплектации и социальной помощи нашли повешенным военнослужащего. Утром мужчину, который наложил на себя руки, обнаружили офицеры.