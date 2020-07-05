В Днепре разыскивают пропавшего месяц назад мужчину. Фото

Алина Рашевская Происшествия 12:46, 5.07.2020 Обновлено: 12:48, 5.07.2020

В Днепре полиция объявила в розыск 40-летнего Дмитрия Поздняка.

Мужчина ушел из дома в начале июня. С тех пор он не выходит на связь с родными, сообщает Информатор.

Горожанин живет в районе улицы Титова. По словам родственников, он склонен к бродяжничеству, может скитаться по улице.

В Днепре разыскивают пропавшего месяц назад мужчину
Информатор

Если Вам что-либо известно о местонахождении Дмитрия, обращайтесь в Соборное отделение полиции: (097) 642-34-22.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в марте 2019 года в Днепре без вести пропала 60-летняя Оксана Степановна Круссер.

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Днепр Происшествия

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