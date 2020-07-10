В Днепре разыскивают пропавшего без вести 19-летнего парня. Фото

София Ковнир Происшествия 11:10, 10.07.2020 Обновлено: 11:10, 10.07.2020

В Днепре без вести пропал 19-летний Владислав Ватажка. Парень с 4 июля не появляется дома и не выходит на связь.

Как сообщили в волонтерской группе "Поиск пропавших детей", сам парень живет в поселке Самаровка, но учится в Днепре – в университете имени Альфреда Нобеля, и работает в пиццерии на улице Василия Сухомлинского.

В субботу, 4 июля, он говорил, что собирается встретиться с друзьями после смены. С тех пор на связь с родителями не выходит, а о его местонахождении ничего неизвестно.

Пропавший 19-летний Владислав Ватажка. Фото "Информатор"

По словам мамы Владислава, она подала заявление о пропаже в полицию, но просит помощи и у местных жителей.

Приметы: рост 178 см, рыжие волосы, зачесанные назад.

Просьба ко всем, кто владеет информацией о Владиславе, позвонить на 102, или ВГ "Поиск пропавших детей Днепр" – 098-172-11-84.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре разыскивают 38-летнюю Юлию Васильеву. В последний раз женщина выходила на связь с родными 6 июля.

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Днепр Происшествия

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