В Днепре разыскивают пропавшего 47-летнего мужчину. Фото и приметы

В селе Обуховка Днепропетровской области 30 августа без вести пропал Борода Виталий Евгеньевич.

Он отдыхал с семьей на базе отдыха "Зеленый огонек", но ближе к вечеру ушел в неизвестном направлении и не вернулся, сообщает "Информатор".

47-летний мужчина проживает в Синельниково. На базе отдыха в Обуховке отдыхал с родственниками.

Поскольку была информация от свидетелей, что мужчина купался и ушел под воду, к месту направили водолазов-спасателей. Однако, обследовав часть акватории, человека они не нашли.

Не исключено, что мужчина может находиться на острове заповедной зоны, либо он ушел в совершенно другом направлении.

Приметы: был одет в салатовые пляжные шорты (без футболки и обуви). Особая примета – шрам после удаления аппендицита.

Борода Виталий Евгеньевич. Фото "Информатор"

Если вам известно что-либо о местонахождении мужчины – передайте информацию на линию "102" или по телефонам: (050) 556-90-48 – Иван (сын), (050) 596-27-38 – Татьяна (жена), (063) 694-21-03 – Евгений (друг).

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