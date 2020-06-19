В Днепре разыскивают опасного преступника: фото и приметы

Алина Рашевская Происшествия 15:04, 19.06.2020

В Днепре полиция разыскивает 32-летнего Аревшатяна Татула Тиграновича.

Мужчину подозревают в совершении преступления. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Если у вас есть какие-либо информацию о местонахождении горожанина, просьба сообщить по телефону: 097-642-34-22.

В Днепре разыскивают опасного преступника
ГУ НП в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре журналистов избили за съемку о нарушениях карантина.

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Днепр Происшествия

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