В Днепре разыскивают опасного преступника: фото и приметы
В Днепре разыскивают опасного преступника
В Днепре полиция разыскивает 32-летнего Аревшатяна Татула Тиграновича.
Мужчину подозревают в совершении преступления. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.
Если у вас есть какие-либо информацию о местонахождении горожанина, просьба сообщить по телефону: 097-642-34-22.
В Днепре разыскивают опасного преступника
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре журналистов избили за съемку о нарушениях карантина.
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