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В Днепре разыскивают опасного преступника: фото и приметы

Алина Рашевская
Алина Рашевская
Происшествия
1,1 т.
В Днепре разыскивают опасного преступника: фото и приметы

В Днепре разыскивают опасного преступника

В Днепре полиция разыскивает 32-летнего Аревшатяна Татула Тиграновича.

Мужчину подозревают в совершении преступления. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Если у вас есть какие-либо информацию о местонахождении горожанина, просьба сообщить по телефону: 097-642-34-22.

В Днепре разыскивают опасного преступника

В Днепре разыскивают опасного преступника

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре журналистов избили за съемку о нарушениях карантина.

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